Выходцам из стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии разрешили въезд в Россию

Ограничение на въезд иностранцев в Россию не будет распространяться на выходцев из стран СНГ, а также Абхазии и Южной Осетии. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Представители данных стран смогут прибывать в Россию через воздушные пункты пропуска, а также вернуться на родину на самолете или по средством других видов транспорта.

Само ограничение будет действовать с 18 марта по 1 мая. Меры приняты в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия с 23 марта временно приостанавливает авиасообщение со всеми странами. Исключение составят регулярные рейсы из Москвы в столицы других стран, а также чартерные рейсы для перевозки россиян и граждан других стран на родину.