Россия с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами

Россия с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами
Из-за коронавируса вводится ограничение на полеты между Россией и другими странами. Фото: unsplash.com

Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами. Меры приняты в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа.

Исключение составят регулярные рейсы из Москвы в столицы других стран, а также чартерные рейсы для перевозки россиян и граждан других стран на родину. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Ограничение носит временный характер. Как долго оно будет действовать, пока не уточняется. Решение принято в соответствии с поручением правительства Российской Федерации.

В России по официальным данным зарегистрировано 367 случаев коронавируса, 16 заболевших выздоровели. Под наблюдением врачей находятся более 52 тыс. возможно зараженных. В Петербурге с коронавирусом госпитализировано 14 человек, все они находятся на лечение в больнице имени Боткина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия ограничивает авиасообщение с Японией, Таиландом, Вьетнамом и Индией.

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