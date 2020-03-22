С 23 марта Россия ограничивает авиасообщение с Турцией

Россиян просят лишний раз никуда не ездить. Фото: pixabay.com

Россиян просят лишний раз никуда не ездить. Фото: pixabay.com

Помимо этого, ограничения коснутся Японию, Таиланд и Вьетнам и Индию.

Временное ограничения связаны с тем, что в данных странах зарегистрированы случаи распространения COVID-19. Перелеты в эти страны будут доступны исключительно в их столицы. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на распоряжение Росавиации.

При этом, у авиакомпании в обязательном порядке будет право организовывать чартерные рейсы, чтобы все туристы смогли добраться домой.

Ограничения коснутся и полетов из регионов в зарубежные страны курортного направления. Летать можно будет исключительно из Москвы в столицы Колумбии, Доминиканы, Аргентины, Камбоджи, Багамы, Кубу и Мальдивы и в Денсапар.

Кроме этого, под сокращение попали и полеты в Китай. Доступно для пассажиров будет только направление Москва-Пекин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС, помимо Великобритании.