В Красном Селе неудачный маневр на перекрестке обернулся ДТП

В Красном Селе неудачный маневр на перекрестке обернулся ДТП
В результате ДТП никто не пострадал. Фото: Pixabay

Утром 24 марта в Красном Селе водитель внезапно остановился на перекрестке, в результате чего произошло ДТП.

По словам очевидцев, водитель минивэна неожиданно остановился на зеленом сигнале светофора на перекрестке. Следовавший за ним автолюбитель на внедорожнике не ожидал такого маневра, не успел среагировать и врезался в него.

«Водитель белой автомашины зачем-то остановился на зеленый сигнал светофора при свободном перекрёстке. А водитель серой машины не ожидал такого внезапного препятствия и врезался», — рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В результате ДТП никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неподалеку от метро «Автово» на путепроводе ранним утром 24 марта произошло лобовое столкновение «Хендай Крета» и грузовика «Хендай».

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