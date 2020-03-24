После страшного ДТП на Стачек водителя пришлось вырезать из машины

После страшного ДТП на Стачек водителя пришлось вырезать из машины
Полиция уже проверяет инцидент. Устанавливается, кто был виновником ДТП. Фото: pixabay.com

Неподалеку от метро «Автово» на путепроводе ранним утром 24 марта произошло лобовое столкновение «Хендай Крета» и грузовика «Хендай».

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 6 утра, рассказывают участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». По предварительным данным, водитель легковушки вылетел на встречную полосу, и движущемуся навстречу грузовику не удалось избежать столкновения.

В итоге «Крету» настолько смяло, что прибывшим на место аварии спасателям пришлось вызволять водителя с помощью гидроножниц. 57-летний мужчина с тяжелыми травмами отправлен в больницу. Водитель грузовика отделался повреждениями средней тяжести.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на КАД двое недобросовестных мужчин просят денег на бензин. При этом бензин им, похоже, совсем не нужен.

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