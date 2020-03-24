Двое мужчин с ребенком бросаются под машины на КАД, пытаясь остановить авто

Водители-участники группы призывают других автомобилистов не попадаться на уловки этих людей. Фото: https://vk.com/spb_today

Водители-участники группы призывают других автомобилистов не попадаться на уловки этих людей. Фото: https://vk.com/spb_today

На Кольцевой автодороге стоят двое мужчин с ребенком, которые едва ли не бросаются под колеса автомобилей. Когда водители останавливаются, выясняется, что им нужны деньги на бензин.

Как правило, находятся сочувствующие, которые решают помочь людям в сложной ситуации. Однако эта группа мошенников, по словам очевидцев, «дежурит» на КАД уже давно, поэтому часто проезжающие мимо горожане не останавливаются. В понедельник, 23 марта, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» участники снова поделились видео, где видно, как подбегают к машинам двое мужчин с ребенком.

Они активно жестикулируют и показывают руками на мальчика, давят на жалость. При этом помощь «на бензин» попавшие в беду принимают только деньгами, брать непосредственно продукт по очевидной причине отказываются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возле станции метро «Старая деревня» загорелся торговый павильон.