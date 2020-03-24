Хулиганы сорвали флаг со здания районного суда в Купчино

Хулиганы сорвали флаг со здания районного суда в Купчино
Фото: Pixabay

Петербургская полиция разыскивает троих злоумышленников, которые несколько дней назад похитили российский флаг со здания Фрунзенского районного суда.

Как стало известно gazeta.spb.ru, о произошедшем сообщили в полицию в понедельник, 23 марта. По словам секретаря райсуда во Фрунзенском районе, трое неизвестных мужчин сорвали флаг со здания, расположенного на Курской улице. Все происходило ночью.

На месте происшествия полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения. Судя по кадрам, один на одном из преступников была темная одежда, на втором — светлая куртка и синяя шапка, а на третьем — темные куртка и шапка и белый джемпер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что руферы в Петербурге решили покорить шпиль Дома офицеров.

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