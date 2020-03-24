Причиной смерти пациентки на карантине в Коммунарке назван рак

Причиной смерти пациентки на карантине в Коммунарке назван рак
Прижизненный тест пациентки на коронавирус показал отрицательный результат. Фото: mosgorzdrav.ru

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о смерти 69-летней пациентки от коронавируса. Женщина поступила в больницу в Коммунарке из-за контакта с дочерью, которая вернулась из эпидемиологически неблагополучной страны.

«Результат анализа у умершей, выполненный прижизненно, на новую коронавирусную инфекцию — отрицательный», — уточнили в департаменте.

Причиной смерти пациентки называют рак. Женщина имела паллиативную стадию онкологического заболевания, чем и была вызвана тяжесть её состояния.

Информация о том, что в больнице в Коммунарке скончалась женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус нового типа, была распространена в Telegram. В больницу она была доставлена в четверг, 19 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты из немецкого института Роберта Коха подсчитали средний возраст людей, погибших от коронавируса нового типа.

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Причиной смерти пациентки на карантине в Коммунарке назван рак
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