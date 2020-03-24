На Пулковском шоссе «КамАЗ» «прилег» на бок

Утром 24 марта в Петербурге на Пулковском шоссе рядом с Оптоклубом «Ряды» перевернулся грузовой автомобиль.

По словам очевидцев, водитель Audi подрезал КамАЗ с грунтом, движущийся по правому ряду, и уехал. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС.К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

«На Пулковском шоссе напротив оптоклуба Ряды на выезде из города перевернулся самосвал. По некоторым данным Ауди подрезала КАМАЗ и поехала дальше. Без жертв, дпс на месте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неподалеку от метро «Автово» на путепроводе ранним утром 24 марта произошло лобовое столкновение «Хендай Крета» и грузовика «Хендай».