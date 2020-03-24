В Выборге кто-то облил бензином и поджег чужой Mercedes-Benz

В Выборге кто-то облил бензином и поджег чужой Mercedes-Benz
Автомобиль сгорел в Выборгском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

В Ленинградской области ищут поджигателя, уничтожившего люксовый автомобиль в Выборгском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел накануне ночью, 23 марта, на частном участке в Выборге. Кто-то пробрался на территорию частного дома на улице Новопоселковой и поджег Mercedes-Benz, предварительно облив его бензином. Ущерб составил 500 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Злоумышленника разыскивают. О возможных пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестный в капюшоне поджег Kia Rio на Шотмана.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выборг ленобласть поджог происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ЦБ рекомендовал ограничить выдачу наличных через банкоматы из-за коронавируса
Легковушка столкнулась с грузовиком при выезде с мойки на Белы Куна
В Ленобласти полиция раскрыла кражу более 6 тонн ж/д деталей
На Доблести и Ленина с 25 марта ограничат движение транспорта
На Пулковском шоссе «КамАЗ» «прилег» на бок
В Выборге кто-то облил бензином и поджег чужой Mercedes-Benz
Экс-депутат и бывший глава двух районов Петербурга перебрался на ПМЖ в Эстонию
Причиной смерти пациентки на карантине в Коммунарке назван рак