В Выборге кто-то облил бензином и поджег чужой Mercedes-Benz

Автомобиль сгорел в Выборгском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Автомобиль сгорел в Выборгском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

В Ленинградской области ищут поджигателя, уничтожившего люксовый автомобиль в Выборгском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел накануне ночью, 23 марта, на частном участке в Выборге. Кто-то пробрался на территорию частного дома на улице Новопоселковой и поджег Mercedes-Benz, предварительно облив его бензином. Ущерб составил 500 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Злоумышленника разыскивают. О возможных пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестный в капюшоне поджег Kia Rio на Шотмана.