ЦБ рекомендовал ограничить выдачу наличных через банкоматы из-за коронавируса

ЦБ рекомендовал ограничить выдачу наличных через банкоматы из-за коронавируса
ЦБ дал рекомендации по работе банкоматов. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Банк России опубликовал рекомендации по работе банкоматов в связи с пандемией коронавируса. Кредитным организациям советуют соблюдать профилактические меры для того, чтобы избежать распространения инфекции.

В частности, банкам рекомендуют ограничить выдачу и прием наличных в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции. Речь идет об аппаратах, которые выдают купюры одного клиента другому без обработки в банке.

Перед выдачей денег клиентам или загрузкой их в банкоматы и терминалы купюры рекомендуется выдержать в банке в течение времени, необходимого для гибели вируса.

Кредитные организации также просят регулярно проводить профилактическую дезинфекцию банкоматов, терминалов и устройств для передачи наличных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что банкоматы признали рассадником коронавирусной инфекции. Вирус сохраняется на бумажных носителях 3-4 дня.

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