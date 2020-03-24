Кокорин признан лучшим игроком месяца в РПЛ

Нападающий петербургского «Зенита», выступающий сейчас за «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ) в марте. Об этом сообщается на официальной странице чемпионата в Twitter.

Форвард в четырех матчах за черноморский клуб забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

«Сочи» находится на 12-ой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 24 очка.

Ранее Александр Кокорин отказался переходить в аренду в ФК «Сочи». Руководство петербургского клуба отправило его играть в “Зенит-2”. После переговоров с Ротенбергом футболист изменил свое решение и перешел в сочинский клуб.

В сентябре 2019 года футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Протасовицкий отбыл полный срок. Футболисты были задержаны в начале октября 2018 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара. Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы.