КГИОП требует ускорить реставрацию аварийной дачи Фаберже

КГИОП требует ускорить реставрацию аварийной дачи Фаберже
Дача Фаберже. Фото: КГИОП

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников Петербурга напомнил о необходимости принять меры по сохранению дачи Фаберже. Здание находится в аварийном состоянии.

Соответствующее обращение председатель комитета Сергей Макаров направил руководителю ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК) по Северо-Западному федеральному округу Максиму Золотареву.

«В соответствии с условиями охранного обязательства работы по реставрации объекта должны быть завершены до середины 2022 года», — уточнили в пресс-службе КГИОП.

В декабре ведомство выдало задание на проведение работ по сохранению памятника. Проектная документация в комитет пока не поступила.

Помимо этого, комитет просит принять меры по ограничению доступа для посторонних на территорию объекта и обеспечить его охрану.

Дача Фаберже. Фото: КГИОП

Дача Фаберже К.Г. (А.К.) в Осиновой роще находится на Песочным шоссе, 14. Здание относится к объектам культурного наследия федерального значения и является памятником усадебной архитектуры XIX века. На территории объекта расположены жилой дома, конюшня, служебный корпус, ледник, парк с прудом и фонтан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что волонтеры провели субботник на даче Фаберже.

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