ГАТИ выявила множество нарушений при ремонте Шлиссельбургского проспекта

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выявила многочисленные нарушения при выполнении ремонта Шлиссельбургского проспекта.

Как сообщили в инспекции, дорога была, в том числе небезопасна для пешеходов ввиду отсутствия специального прохода. Участок, на котором производился ремонт, не был огорожен. Также работы не сопровождал информационный щит с указанием сроков ремонта и исполнителя.

Кроме того, проверка выявила несоответствие схемы организации дорожного движения (ОДД): на участке отсутствовали ограждения зон производства работ, а также временные знаки, ограничивающие движение. Теперь подрядчику «АБЗ-Дорстрой» грозит штраф в размере полутора миллионов рублей.

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