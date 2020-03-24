В Ленобласти отремонтируют автодорогу М-10

Капитальный ремонт будет выполнен на участке протяженностью в 33 км.

В связи с работами в Тосненском районе Ленобласти на участке федеральной трассы, соединяющую столицу и город на Неве, изменится пропускная способность дороги. Ремонт будет сделан на участке с 593 по 626 км.

Выбранная компания-подрядчик проложит новое полотно из асфальтобетона и выполнит фрезеровку уже существующего, заменит водопропускные трубы, построит сооружения для очистки, водоотвод и парковочные зоны, предназначенные для временной остановки или стоянки транспорта. Помимо этого, будет установлен 1551 дорожный знак и 440 пластиковых столбиков. Также, подрядчик переоборудует электросети и сети связи и благоустроит некоторые зоны. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-запад».

На время капитального ремонта в некоторых местах будет введено реверсивное движение и ограничение по скорости, поэтому водители должны проявить внимание и следить за дорожными знаками. Меры предосторожности касаются и пассажиров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонт ограничит движение по тоннелю на дамбе.