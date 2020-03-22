Ремонт ограничит движение по тоннелю на дамбе

Такие меры необходимы для проведения работ в тоннеле судопропускного сооружения С-1.

Движение будет ограничено 23 и 24 марта в транспортном отсеке Финской стороне на внешнем кольце КАД. А движение с 24 по 26 марта будет ограничено в транспортном отсеке Невской стороны во внутреннем кольце КАД. Об этом сообщает Дирекция комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга.

Чтобы ввозить и вывозить рабочую технику, автомобили могут задерживать перед въездом в тоннель на 7-10 минут. Поэтому водителям необходимо быть внимательными, соблюдать скоростной режим, а также следить за информацией на специальных табло.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонт затвора петербургской дамбы продлится два месяца. Плановый ремонт планируется завершить 20 мая 2020 года. На перемещение судово ремонт не повлияет.