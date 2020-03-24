Сбербанк прокомментировал инцидент с сотрудницей «Газпрома»

Сбербанк прокомментировал инцидент с сотрудницей «Газпрома», у которой мошенники похитили четыре миллиона рублей.

В пресс-службы Северо-Западного банка ПАО Сбербанк отметили, что одним из наиболее распространенных методов мошенничества сегодня остается социальная инженерия. Злоумышленники разными психологическими методами, например, представляясь сотрудниками государственных учреждений, социальных служб, банков, входят в доверие собеседника и получают необходимую информацию для совершения преступления или мотивируют потенциальную жертву на добровольные действия, направленные на передачу денежных средств.

Поэтому в банке посоветовали сразу заканчивать разговор в сомнительных ситуациях. В таких ситуациях нужно позвонить в банк на номер 900 и сообщить о случившемся. Не совершать никаких операций по инструкциям звонящего. Работник банка никогда не попросит у вас перевести денежные средства или секретные данные от карты: ПИН-, CVV- или CCV-код, код из СМС или пароли от Сбербанк Онлайн.

Накануне сотрудница «Газпроммежрегионгаз» стала жертвой мошенников. Она поверила незнакомцу, который позвонил ей и, представившись сотрудником банка, попросил перевести деньги на указанный счет. В результате женщина рассталась с 4 миллионами рублей. Выяснилось, что мошенник втерся в доверие пострадавшей, объяснив, что с её счета кто-то пытался украсть денежные средства. Тогда женщина без промедления сняла все имеющиеся на счетах финансы в размере 4 млн рублей и перевела их на указанный злоумышленником номер. После этого преступник пропал вместе с деньгами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Невский районный суд арестовал петербуржца Александра Логоденко, подозреваемого в хищении 1,5 миллионов рублей из отделения банка.