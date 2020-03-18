В Петербурге заключили под стражу подозреваемого в ограблении банка

Судьба напарника Логоденко в пресс-релизе не оговаривается. Фото: pixabay.com

Судьба напарника Логоденко в пресс-релизе не оговаривается. Фото: pixabay.com

Невский районный суд арестовал петербуржца Александра Логоденко, подозреваемого в хищении 1,5 миллионов рублей из отделения банка.

Кроме того, злоумышленнику вменяют разбойное нападение на филиал кредитно-финансовой организации, сообщили в среду, 18 марта, в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Напомним, что 16 марта правоохранительные органы Петербурга задержали с поличным двоих мужчин, ограбивших банк «Восточный».

Злоумышленники, угрожая сотрудникам и посетителям оружием, вынесли из банковского отделения 1,5 миллиона. Позже полицейские обнаружили в машине Логоденко 1,1 млн рублей. Однако подозреваемый утверждает, что является частным предпринимателям и заработал средства законным путем. Тем не менее, суд заключил преступника под стражу до 15 мая 2020 года.

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