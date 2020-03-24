На Маршала Жукова Chery притерся к Nissan

Днем 24 марта на проспекте Маршала Жукова произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Очевидцы сообщили, что ДТП произошло сразу после Ленинского проспекта на стороне в направлении к улице Маршала Казакова. Проезжую честь не смогли поделить водитель двух иномарок. Водитель, находясь за рулем автомобиля марки Chery, догнал и притерся к автомобилю марки Nissan.

«Ниссан и Черри притерлись на проспекте Маршала Жукова сразу после Ленинского в сторону улицы Маршала Казакова», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В районе ДТП образовалась небольшая пробка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неподалеку от метро «Автово» на путепроводе ранним утром 24 марта произошло лобовое столкновение «Хендай Крета» и грузовика «Хендай».