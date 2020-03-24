На Колпинском шоссе ДТП с фурой спровоцировало пробку

В Петербурге 21 марта на Колпинском шоссе произошло ДТП с участием фуры и легкового автомобиля.

«Фура прижала легковую при выезде на Колпинском шоссе. Пропускают реверсом», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Очевидцы сообщили, что водитель фуры на съезде с Софийской улицы прижал легковушку.

В районе ДТП образовалась небольшая пробка. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неподалеку от метро «Автово» на путепроводе ранним утром 24 марта произошло лобовое столкновение «Хендай Крета» и грузовика «Хендай».