Число заразившихся коронавирусом в Швейцарии достигло 8863 человек

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

В Швейцарии за сутки на 776 человек выросло количество зараженных коронавирусом, жертвами вируса стали еще 20 человек.

Об этом сообщили в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны. В Швейцарии насчитывается 8 863 заразившихся.

По последним данным, всего в мире коронавирусом заражены 392 372 человека, 11 147 человек скончались. При этом 103 393 вылечились. За сутки в России был выявлен 57 новый случай коронавирусной инфекции. Теперь число заболевших в стране достигло 495 человек. При этом 22 человека вылечились.

Вспышка коронавируса в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Южная Корея занимает второе место после Китая по масштабу и скорости распространения эпидемии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что коронавирусом можно заразиться даже от человека, который бывал в Китае, но не имеет симптомов болезни. По словам ученых, источником коронавируса можно считать «нулевого пациента».