В доход государства возвращены деньги, полученные виновными в коррупционном преступлении

Таким образом, Кировский районный суд удовлетворил прошение заместителя прокурора Санкт-Петербурга о возмещении ущерба.

Согласно информации из приговора, двое нарушителей, являвшихся работниками «Государственного музея истории религии» вступили в сговор с руководителем коммерческой фирмы. В результате, было организовано хищение средств, которые были выделены из федерального бюджета на выполнения ремонтных работ в здании музея. Причиненный ущерб был оценен в более чем 6 млн рублей. Участников преступления признали виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

С виновных взысканы денежные средства.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города на Неве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд отправил в колонию жителя Петербурга за покушение на хищение более 23 млн рублей.