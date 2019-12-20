Суд отправил в колонию жителя Петербурга за покушение на хищение более 23 млн рублей

Он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Фото: Pixabay

Он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Фото: Pixabay

Ленинский районный суд приговорил жителя Петербурга к лишению свободы сроком на два года и шести месяцам с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Суд установил, что обвиняемый, преследуя цель незаконного обогащения, совершил покушение на хищение путем обмана денежных средств АО «УК ОПЭК» на сумму более 23 млн рублей, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Он ввел в заблуждение потерпевшего касательно имеющихся у него намерений и возможностей повлиять на ход проверок в отношении акционерного общества для того, чтобы получить деньги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что начальника кредитного управления банка «Советский» Андрея Кузнецова приговорили к четырем годам лишения свободы условно со штрафом 500 тыс. рублей. Он стал фигурантом дела о присвоении 1,7 млрд рублей.