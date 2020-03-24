На проспекте Энтузиастов произошло ДТП с участием двух маршруток

Днем 24 марта, на проспекте Энтузиастов возле дома № 40 произошло ДТП с участием двух маршруток.

По словам очевидцев, водители маршруток не смогли поделить остановку. В итоге первая маршрутка осталась без зеркала, а вторая потеряла переднее стекло.

«На Энтузиастов, 40 в 14:35 столкнулись 2 маршрутки. 137-ая въехала в дверь 264-ой. Сбитое зеркало у первой и выбитое стекло у второй. Без жертв», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

К счастью, в результате дорожного инцидента никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неподалеку от метро «Автово» на путепроводе ранним утром 24 марта произошло лобовое столкновение «Хендай Крета» и грузовика «Хендай».