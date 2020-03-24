На место ДТП на Малоохтинской набережной прибыли скорая и спасатели

На место ДТП на Малоохтинской набережной прибыли скорая и спасатели
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Днем 24 марта на Малоохтинской набережной на пересечении с Республиканской улицей произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, водители не поделили проезжую часть в сторону моста Александра Невского. Одна из машин оказалась почти полностью смятой. На место ДТП прибыли спасатели и скорая.

«Участникам ДТП на Малоохтинской набережной понадобилась помощь МЧС и скорой», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Официальной информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неподалеку от метро «Автово» на путепроводе ранним утром 24 марта произошло лобовое столкновение «Хендай Крета» и грузовика «Хендай».

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