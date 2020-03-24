«Лаборатория Касперского» сообщила о новом трояне

Эксперты глобального центра исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского» заявили о распространении нового троянца Milum. Он способен удаленно управлять устройствами и собирать различную информации с атакованного компьютера.

Целевая компания получила название WildPressure, так как большинство её жертв находятся на Ближнем Востоке, пишет «РИА Новости» со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

Троян Milum способен загружать и выполнять команды от своего оператора, получать данные с атакованные машины и отправлять их на командно-контрольный сервер. Помимо этого, троянец способен самостоятельно обновляться до более новой версии.

Как сообщили в «Лаборатории Касперского», подтверждения того, что у злоумышленников имеются мотивы, помимо сбора информации из атакованных сетей, пока нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты «Лаборатории Касперского» поделились способами защиты от хакеров.