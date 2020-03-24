Здания Петербурга украсили три портрета Одри Хепберн

Здания Петербурга украсили три портрета Одри Хепберн
Один из портретов. Фото: vk.com/yav_zone

Автором работы под названием «Три Одри» выступила Арт-группа Явь. Об этом стало известно сегодня, 24 марта, в официальной группе творческого объединения в социальной сети «Вконтакте».

Создатели удивительных по своей красоте воплощений известной актрисы сообщили, что работа была сделала на заказ. Правда, заказчик попросил не сообщать адреса зданий, на которых были выполнены работы.

Примечательно, что жители Петербурга смогли вычислить местонахождение как минимум одной работы. Одну из Одри нашли в Кировском районе на улице Солдата Корзуна.

На одном из портретов звезда «Завтрака у Тиффани» предстает зрителям с закрытыми глазами, на другом в полный рост, а на третьем в полупрофиль.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге закрасили граффити с академиком Сахаровым. Работа приуроченная к 30-летней годовщине смерти была закрашена меньше, чем через сутки.

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