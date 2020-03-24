Уголовное дело о ДТП, в котором погибло двое человек, отправлено в суд

Уголовное дело о ДТП, в котором погибло двое человек, отправлено в суд
Суд решит судьбу лихача. Фото: Pixabay

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинение местному жителю в рамках уголовного дела. Обвинение предъявлено по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движение, повлекшее смерть лиц по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Как установило следствие, обвиняемый в октябре 2019 года села пьяным за руль. В результате чего, игнорируя скоростной режим, двигался по Ленинскому проспекту на своем автомобиле со скоростью 110 км/ч. В результате игнорирования красного сигнала светофора, мужчина врезался в автомобиль «ВАЗ». Пассажир пострадавшей машины погибла сразу, а водитель скончался немного позднее.

Уголовное дело направлено в Кировский суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после смертельного ДТП во Всеволожском районе возбуждено уголовное дело.

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