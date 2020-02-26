После смертельного ДТП во Всеволожском районе возбуждено уголовное дело

От удара Volkswagen улетел в кювет. Фото: Pixabay

От удара Volkswagen улетел в кювет. Фото: Pixabay

После ДТП в Ленобласти, в котором погибла трехлетняя девочка, возбуждено уголовное дело.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 23 февраля во Всеволожском районе на автодороге «Санкт-Петербург — Свердлова — Всеволожск». Автомобиль Toyota Fortuner под управлением 67-летнего водителя столкнулся с двигавшимся во встречном направлении Volkswagen Polo, за рулем которого находился 32-летний мужчина, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

От удара Volkswagen улетел в кювет. В результате ДТП погиб трехлетний ребенок, который находился внутри Volkswagen.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП, в результате которого спасатели помогали автоледи выбраться из раскуроченного транспорта. Стали известны подробности аварии.