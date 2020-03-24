В Пушкине двоих мужчин задержали с подозрительным пакетиком

В Пушкине двоих мужчин задержали с подозрительным пакетиком
Оба мужчины уже привлекались к ответственности. Фото: Pixabay

По предварительным данным, они приобрели наркотики.

Об этом стало известно сегодня, 24 марта. Обо всем сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор». Все случилось 23 марта на улице Архитектора Данини в Пушкине. Двое мужчин в нерабочее время подозрительно себя вели – они что-то искали. Когда их задержали, при себе у них была курительная трубка и пакет с порошком белого цвета. Скорее всего, задержанные приобрели наркотические средства. В таком случае будет возбуждено уголовное дело по статье 228 УК России.

Отмечается, что оба мужчины уже привлекались к ответственности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти эстонца посадили на 10,5 лет за контрабанду наркотиков. За небольшую услугу неизвестный предложил эстонцу 100 евро. Однако на контрольном пункте выяснилось, что сумка набита пакетиками с наркотическим веществом.

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