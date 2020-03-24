На КАД «прилег» грузовик, на месте реанимация

Скорее всего, в результате инцидента мог пострадать водитель большегруза.

Все случилось в ночь с 24 на 25 марта. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на внутреннем кольце КАД – там по непонятной причине грузовой автомобиль «Тонар» «прилег» на бок, заняв в результате три полосы. На место прибыла реанимация, но информации о пострадавших пока нет. Другим участникам движения приходится объезжать грузовик по крайней правой полосе.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента. Остается надеется, что все остались живы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после ДТП на Богатырском приехала скорая и спасатели — кому из участников аварии понадобилось помощь, до сих пор непонятно.