В Подпорожье местный житель до смерти избил шурина после алкогольного застолья

В Подпорожье местный житель до смерти избил шурина после алкогольного застолья
Пострадавший с кончался в больнице. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Подпорожском районе Ленобласти возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который избил своего шурина. Пострадавший скончался.

Все случилось 17 марта вечером. По данным следствия, двое мужчин распивали спиртное в общей квартире. В ходе застолья между ними произошел конфликт, в результате которого 37-летний подозреваемый избил мужа своей сестры, нанеся ему удары по голове.

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по области, от полученных травм потерпевший впоследствии скончался в больнице.

Прибывшие правоохранители задержали злоумышленник. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что треть россиян пожаловались на трудности работы из дома.

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