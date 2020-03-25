Завершился этап модернизации тепловой сети «Будапештская»

Завершился этап модернизации тепловой сети &#171;Будапештская&#187;
Модернизация распределительной сети "Будапештская". Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили очередной этап модернизации распределительной сети «Будапештская». Работы проводятся для того, чтобы повысить надежность теплоснабжения в 130 домах Фрунзенского района.

Модернизация проводится в рамках адресной инвестиционной программы, сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Сеть проходит на Будапештской улице на участке от улицы Белы Куна до Альпийского переулка. Новая схема призвана повысить надежность снабжения жильцов теплом и горячей водой.

Работы по восстановлению благоустройства на участке запланированы на 2020 год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе Петербурга завершилась реконструкция распределительной сети «Турку». На участке от улицы Турку до дома 27 по Софийской улице было заменено 1 тыс. 140 метров тепловой сети.

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