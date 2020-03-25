ДТП с участием «Волги» и Hyundai на Новороссийской спровоцировало трамвайную пробку

ДТП с участием «Волги» и Hyundai на Новороссийской спровоцировало трамвайную пробку
На место происшествия прибыли спасатели. Фото: vk.com/spb_today

Утром 25 марта в Выборгском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, водители «Волги» и Hyundai Getz не смогли поделить проезжую часть на пересечении Новороссийской улицы и Политехнической. ДТП произошло прямо на трамвайных путях.

«Волга и Гетц столкнулись на Новороссийской улице трамваи встали в обе стороны», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным снимкам, передние части обеих машина сильно пострадали. ДТП спровоцировало трамвайную пробку. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на пересечении Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы произошло ДТП с участием двух легковых авто. Стали известны подробности случившегося.

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