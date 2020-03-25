Утром лихач решил прокатиться по трамвайным путям на Маршала Казакова

Утром 25 марта петербуржцы пожаловались на водителя, который поехал по трамвайным путям, чтобы не стоять в пробках.

По словам очевидцев, водитель не захотел стоять в пробках и решил прокатиться по трамвайным путям от Маршала Казакова к проспекту Маршала Жукова.

«Гость с 10 региона не хочет стоять в пробках на Маршала Казакова к проспекту Маршала Жукова ездит по путям трамвая, где запрещено», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На опубликованном в соцсетях видео видно, как нарушитель едет по трамвайным путям прямо за общественным транспортом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на пересечении Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы произошло ДТП с участием двух легковых авто. Стали известны подробности случившегося.