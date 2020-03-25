Утром лихач решил прокатиться по трамвайным путям на Маршала Казакова

Утром лихач решил прокатиться по трамвайным путям на Маршала Казакова
Машина на трамвайных путях. Фото: скриншот ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Утром 25 марта петербуржцы пожаловались на водителя, который поехал по трамвайным путям, чтобы не стоять в пробках.

По словам очевидцев, водитель не захотел стоять в пробках и решил прокатиться по трамвайным путям от Маршала Казакова к проспекту Маршала Жукова.

«Гость с 10 региона не хочет стоять в пробках на Маршала Казакова к проспекту Маршала Жукова ездит по путям трамвая, где запрещено», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На опубликованном в соцсетях видео видно, как нарушитель едет по трамвайным путям прямо за общественным транспортом.

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