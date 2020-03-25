Четверо в масках обчистили многопрофильную клинику на Коломяжском

В Петербурге четверо неизвестных проникли в многопрофильную клинику на Коломяжском проспекте. С собой они забрали два металлических ящика, предположительно, сейфа.
Как стало известно gazeta.spb.ru, злоумышленники пробрались в здание в ночь на 24 марта. Сломав замок металлических роллет и отжав входную дверь, они вошли в клинику. После чего похитили из кабинета администратора и кассового помещения два металлических ящика, а затем скрылись на темном BMW GT.
Очевидец произошедшего обратился в правоохранительные органы. Прибывшие в клинику полицейские просмотрели записи с камер наблюдения. Выяснилось, что в здание злоумышленники проникли в 00:22. Одеты они были в медицинские маски и кепки.
Сумма ущерба устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском районе Петербурга неизвестный ограбил магазин с товарами из Белоруссии.