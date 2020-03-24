Мужчина с автоматом ограбил магазин с товарами из Белоруссии

Вооруженное ограбление произошло в Красносельском районе Петербурга, неизвестный обчистил кассу в магазине «Белорусские товары», сообщили в городском управлении МВД.

Все произошло накануне вечером, 23 марта, в магазине «Белорусские товары», расположенном в доме №241 по проспекту Народного ополчения. По данным правоохранителей, преступник с автоматом угрожал продавцу и посетителю магазина, после чего забрал 8 тысяч рублей из кассы и поспешил скрыться.

На кадрах с записей камер видеонаблюдения видно, что злоумышленнику около 25 лет. На месте происшествия он оставил отпечатки пальцев.

Служебная собака вышла на его след и вновь потеряла между домами №№ 31 и 31/2 по улице Тамбасова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что работники бара на Фонтанке ограбили посетителя, выпившего на 82 тысячи.