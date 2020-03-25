Пенсионерка из Петербурга отдала $6,5 тысяч за БАДы для больного мужа

Пенсионерка из Петербурга отдала $6,5 тысяч за БАДы для больного мужа
Пенсионерку из Петербурга развели на деньги. Фото: pixabay.com

В Петербурге 78-летняя пенсионерка стала жертвой мошенничества. Неизвестные под видом медиков выманили у неё 6,45 тыс. долларов и 57 тыс. рублей. Деньги эти, якобы, были необходимы на лечение её мужа.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 24 марта пенсионерке позвонил неизвестный и представился главным хирургом Центра Алмазова. Мужчина заявил, что у её мужа обнаружены тромб и аневризма и предложил купить лекарства.

После того, как пенсионерка согласилась, лжемедик приехал к ней домой и привез четыре блистера с капсулами. За препараты пенсионерка заплатила 3,1 тыс. долларов.

Некоторое время спустя ей позвонил еще один незнакомец. Мужчина представился сотрудником Минздрава и заявил, что на лечение её супруга нужны дополнительные деньги. Злоумышленнику удалось выманить у неё еще 3,35 тыс. долларов и 57 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе Петербурга мошенник выманил у пенсионерки 200 тыс. рублей.

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Пенсионерка из Петербурга отдала $6,5 тысяч за БАДы для больного мужа