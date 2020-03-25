Kia Rio врезалась в здание пекарни в Московском районе

Утром 25 марта на перекрестке Заставской улицы и улицы Коли Томчака Kia Rio врезалась в здание пекарни.

Водитель серебристого Kia Rio остался жив. По словам очевидцев, сработали подушки безопасности.

«На перекрестке Заставской улицы и ул.Коли Томчака серебристый Kia Rio очень хотел кофе, но не дождался открытия пекарни. Сработали подушки безопасности. На момент 8:30 утра люди в машине отсутствуют»,- сообщали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Официальной информации о пострадавших не поступало.

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