В Пулково отменили десятки рейсов по России и за рубеж

В аэропорту Пулково в среду, 25 марта, отменили по меньшей мере 26 рейсов. Отправиться самолеты должны были в Лондон, Стамбул, Москву и ряд других городов.

Петербуржцы не смогли вылететь в Душанбе, Калининград, Минск, Москву, Лондон, Череповец, Самару, Нур-Султан, Худжанд, Гянджу, Цюрих, Варшаву, Стокгольм, Стамбул, Калугу, Воронеж, Дубай и Баку. Об этом информирует онлайн-табло аэропорта Пулково.

Причин отмены не уточняются. Однако не исключено, что это связано с мерами, введенными из-за пандемии коронавируса. С 23 марта Россия ограничила авиасообщение со всеми странами мира. Исключения составляют рейсы из Москвы в мировые столицы, а также чартерные рейсы, для вывоза граждан на родину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 23 марта в Пулково отменили десятки рейсов в страны Средней Азии, Европы и в российские города.