Зеленый грузовик помял белый BMW на Суздальском проспекте

В среду, 25 марта, на Суздальском проспекте возле дома № 95 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.

По словам очевидцев, водитель зеленого грузовика хотел перестроиться в крайний левый ряд, но не заметил BMW и врезался в него. Иномарка получила серьезные повреждения.

«Судя по следам на асфальте зелёный грузовик хотел перестроиться, но не увидел белого БМВ в мертвой зоне. Был небольшой махач со стороны водителя БМВ», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Водитель BMW сильно расстроился. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на пересечении Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы произошло ДТП с участием двух легковых авто. Стали известны подробности случившегося.