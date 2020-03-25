Subaru врезался в опору ЛЭП в Шлиссельбурге

Subaru врезался в опору ЛЭП в Шлиссельбурге
Информации о пострадавших не поступало. vk.com/spb_today

Утром 25 марта в Шлиссельбурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля Subaru.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и врезался в столб линии электропередач.

По словам очевидцев, столб рухнул на землю, а электрические провода паутиной окутали машину. У иномарки оказался помят передний бампер с правой стороны. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на пересечении Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы произошло ДТП с участием двух легковых авто. Стали известны подробности случившегося.

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