Несоблюдение дистанции привело к ДТП на Советском проспекте

В среду, 25 марта, на Советском проспекте недалеко от дома № 20 произошло ДТП с участием трех автомобилей.

По словам очевидцев, водители Ford и Chery остановились перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить пешехода, а водитель LADA не успел затормозить.

«Дтп из 3 машин перед домом номер 20 по Советскому проспекту (Рыбацкое) Форд и Чери остановились пропускать пешехода , Лада нет. Проезд затруднён в сторону города», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Однако ситуация в районе авария осложнилась. Так, по данным сервиса «Яндекс.Карты» , в сторону станции метро «Рыбацкое» образовались пробки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на пересечении Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы произошло ДТП с участием двух легковых авто. Стали известны подробности случившегося.