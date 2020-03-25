В Петербурге парки закрывают на просушку

В Петербурге парки закрывают на просушку
Парки просушат за месяц. Фото: gov.spb.ru

Они откроются только через месяц, так что пока прогулки по паркам и садам нужно отложить.

Об этом стало известно сегодня, 25 марта. Обо всем сообщили в комитете по благоустройству Петербурга. В 2020 году парки и сады города начали закрывать еще во вторник. Первым делом на просушку отправились просушку Таврический сад, Казанский сквер, Екатерининский сквер, Овсянниковский сад, сквер Галины Старовойтовой и сад Сан-Галли в Центральном районе. В Адмиралтейском просушиваются Никольский сад и Сад дворца Юсуповых на улице Декабристов, в Петроградском районе — Лопухинский сад, а в Колпино — Городской сад.

Остальные к ним присоединяться в ближайшее время. Ожидается, что объекты будут готовы к гостям только 24 апреля, а ведь раньше их открывали в начале мая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что обновление трамвайного парка в Петербурге оценили в 56 млрд рублей.

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