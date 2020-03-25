Из-за ДТП с автобусом на Лиговском встали трамваи

Из-за ДТП с автобусом на Лиговском встали трамваи
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении Лиговского проспекта с Прилукской улицей столкнулись автобус и микроавтобус. По этой причине остановилось трамвайное движение в обе стороны.

Авария случилась в среду, 25 марта, на участке по направлению к метро «Обводный канал». Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что участники дорожного инцидента столкнулись прямо на выделенной полосе для общественного транспорта.

Обстоятельства аварии пока неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП с тремя машинами затруднило движение по Советскому проспекту.

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