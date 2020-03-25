ДТП с тремя машинами затруднило движение по Советскому проспекту

ДТП с тремя машинами затруднило движение по Советскому проспекту
Машины столкнулись у пешеходного перехода. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Советском проспекте произошло ДТП с участием трех машин. Легковушки выстроились в «паровозик».

Авария случилась в среду, 25 марта, у дома №20 по Советскому проспекту. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

«Форд и Чери остановились пропускать пешехода, Лада нет», — написал автор записи.

На фотографиях видно, что машины заняли крайний левый ряд. Проезд на участке затруднен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шлиссельбурге шумахер на Subaru направил автомобиль в столб. Движение оказалось сильно затруднено.

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ДТП с тремя машинами затруднило движение по Советскому проспекту
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