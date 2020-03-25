В Шлиссельбурге шумахер на Subaru направил автомобиль в столб

В Кировском районе Ленобласти автомобилист «припарковался» в столб системы уличного освещения.
Все произошло в среду, 15 марта, в городе Шлиссельбург. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
««Субару» снес столб», — написал автор записи.
На кадрах видно, что легковушка сильно побита, а столб практически лежит на проезжей части. Движение сильно затруднено.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новостройку на Охте заволокло черным дымом. По словам очевидцев, у здания полыхает крыша.