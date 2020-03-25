В Шлиссельбурге шумахер на Subaru направил автомобиль в столб

В Шлиссельбурге шумахер на Subaru направил автомобиль в столб
Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе Ленобласти автомобилист «припарковался» в столб системы уличного освещения.

Все произошло в среду, 15 марта, в городе Шлиссельбург. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

««Субару» снес столб», — написал автор записи.

На кадрах видно, что легковушка сильно побита, а столб практически лежит на проезжей части. Движение сильно затруднено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новостройку на Охте заволокло черным дымом. По словам очевидцев, у здания полыхает крыша.

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