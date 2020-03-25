Новостройку на Охте заволокло черным дымом

В Красногвардейском районе Петербурга местный жители заметили черный дым над строящимся домом.

Обо всем стало известно сегодня, 25 марта, около 11:30. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, на улице Лагоды полыхает новостройка. По предварительной информации, огонь охватил один из домов ЖК «Охта Хаус».

Есть ли пострадавшие и причина пожара не уточняются.

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