Новостройку на Охте заволокло черным дымом

Новостройку на Охте заволокло черным дымом
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Петербурга местный жители заметили черный дым над строящимся домом.

Обо всем стало известно сегодня, 25 марта, около 11:30. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, на улице Лагоды полыхает новостройка. По предварительной информации, огонь охватил один из домов ЖК «Охта Хаус».

Есть ли пострадавшие и причина пожара не уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд рассмотрит дело о дорожно-транспортном происшествии на Ленсовета, в котором погиб пешеход.

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