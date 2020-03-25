Суд рассмотрит дело о смертельном ДТП на Ленсовета

В Северной столице Московский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в смертельной аварии.

Все произошло в октябре прошлого года на улице Ленсовета. Производство было начато по статье 264 УК РФ.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, подсудимый за рулем Toyota двигался в сторону Алтайской улицы. Подъезжая к пешеходному переходу, водитель продолжил движение со скоростью под 50 км/час, в результате чего сбил двух пешеходов.

Один из потерпевших получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался в больнице спустя несколько дней.

«Дело передано судье, к производству пока не принято», — отметили в пресс-службе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об обнаружении трупа мужчины в Адмиралтейском районе города.