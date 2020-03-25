На Альбуминной прохожий обнаружил труп мигранта-штукатура

В Адмиралтейском районе Петербурга обнаружили труп мужчины. Тело увидел прохожий.
Все случилось во вторник, 24 марта, возле новостройки по Альбуминной улице. В отдел полиции обратился мужчина с заявление о том, что наткнулся на труп у дома №9.
Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие полицейские обнаружили 55-летнего погибшего, приезжего из Азербайджана.
В Северной столице мужчина трудился штукатуром. В доме, возле которого погибший был найден, он работал на девятом этаже в строящейся квартире.
Тело было направлено в морг.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приладожском мужчина проломил череп отцу-пенсионеру.